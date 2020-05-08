***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.000.000.-TL nominal değerli, 364 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli nitelikli yatırımcıya ihraç işlemi tamamlanmıştır. Değişken faizli 1. kupon faiz oranı 3.2411 olarak belirlenmiştir.1. Kupon Tarihi : 07/08/2020 , 2. Kupon Tarihi 06/11/2020 , 3. Kupon Tarihi 05/02/2021 , 4. Kupon ve İtfa Tarihi 07/05/2021 dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843752BIST