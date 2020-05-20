***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 11:27
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vera Varlık Yönetim A.Ş'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş 'ye devri ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na yaptığı müracaat Kurul'un 14.05.2020 tarih 9023 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845881
BIST
12:50102.681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 698,46
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
12:506,7959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
12:507,4409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0373
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4446
En Düşük
7,3878
12:50382,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,22
|Açılış
|: 382,09
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|6,60
|5.025.609
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|17.360.635
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.229.286
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|746.274
|% 9,99
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|65.910.785
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|13,11
|489.068.896
|% 2,58
|
|GARAN
|7,73
|359.796.189
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,60
|261.614.700
|% -2,63
|
|THYAO
|10,88
|249.002.944
|% 0,74
|
|BIMAS
|62,30
|242.917.291
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,35
|179.177.546
|% 3,05
|
|ODAS
|1,87
|108.837.624
|% 1,08
|
|AFYON
|2,88
|164.020.494
|% 3,23
|
|ISGYO
|1,68
|94.733.196
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,48
|136.292.228
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3017
|8,3434
|% 0,36
|
|Frank
|6,9996
|7,0417
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,70
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,00
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,30
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,00
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,05
|35,05
|0,40
|