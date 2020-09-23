***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2020 17:25
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.09.2020 tarih 34 no.lu toplantısında:
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 80.000.000.- TL (SEKSENMİLYONTL) nominal değerli hamiline yazılı tahvil ihraç edilmesine ve ihracın koşullarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine
· Vade başlangıcı, tahvillerin yatırımcı hesaplarına aktarıldığı gün olmak üzere tahvilin 24 ay vadeli olmasına, 3 ayda bir değişken kupon ve vade sonunda anapara ödemeli olarak çıkartılmasına,
· İhracın halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla gerçekleştirilmesine,
· İhracda aracı kuruluş kullanılmamasına,
Değişken faizli olarak ihraç edilecek tahvilin fiyatına baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Basit Faiz" oranı, TL referans (TLREF) oranı dikkate alınacaktır. Kupon oranının, bu baza göre hesaplanacak üç aylık gösterge TL basit dönemsel faizi üzerine, ihraçtan önce belirlenecek Ek Faiz'in ¼'inin eklenmesi suretiyle saptanmasına, Ek Faiz oranının tahvile gelecek talebe bağlı olmak üzere en fazla % 5.00 olmak üzere 2. maddede belirtilen yetkililer tarafından belirlenmesine ve konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876323
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|INFO
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|53.930.608
|% 10,00
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|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
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|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
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|PKENT
|890,10
|513.800
|% 10,00
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|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
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|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
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|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
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|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
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|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
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|SISE
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|2.177.499.276
|% 1,49
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|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
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|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
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|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
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|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6997
|7,7033
|% 0,54
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|Euro
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|9,0002
|% 0,24
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|Sterlin
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|Frank
|8,3073
|8,3574
|% 0,08
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|Riyal
|2,0473
|2,0576
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.867
|-33,16
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|Altın Gr.
|463
|464
|-4,87
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|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
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|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-1,29
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|Gümüş Gr.
|5,75
|5,76
|-0,26
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|B. Petrol
|42,22
|42,22
|0,51
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