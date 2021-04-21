Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2021 17:25



***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 20.04.2021 tarih 40 nolu toplantısında 
Şirketimiz Genel Kurulu'nun 14.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen borçlanma araçları ihraç limiti içerisinde kalmak kaydı ile tahvil/bono ve diğer borçlanma araçları ihraç edilmesi, hüküm ve şartlarının saptanması ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Yönetim Kurulu'na, Genel Kurul tutanağının tescilinden itibaren 12 aylık süre için yetki verilmesine karar verilmiş olmasından hareketle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih 71/1377 sayılı kararı ile izin verilen 80.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde,  
 
 
1.           Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 25.000.000.- TL (YİRMİBEŞMİLYONTL) nominal değerli hamiline yazılı tahvil ihraç edilmesine ve ihracın koşullarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine
             
·       Vade başlangıcı, tahvillerin yatırımcı hesaplarına aktarıldığı gün olmak üzere tahvilin 366 gün  vadeli olmasına, 3 ayda bir değişken kupon ve vade sonunda anapara ödemeli olarak çıkartılmasına,
·       İhracın halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla gerçekleştirilmesine,
·       İhracın Yurtiçinde gerçekleştirilmesine
·       İhracda aracı kuruluş kullanılmamasına,
·       Değişken faizli olarak ihraç edilecek tahvilin fiyatına baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Basit Faiz" oranı, kupon ödeme gününden bir önceki gün açıklanan TL referans (TLREF) oranı dikkate alınacaktır. Kupon oranının, bu baza göre hesaplanacak üç aylık gösterge TL basit dönemsel faizi üzerine, ihraçtan önce belirlenecek Ek Faiz'in ¼'inin eklenmesi suretiyle saptanmasına, Ek Faiz oranının tahvile gelecek talebe bağlı olmak üzere en fazla % 5.00 olmak üzere 2. maddede belirtilen yetkililer tarafından belirlenmesine,
 
2.           Söz konusu tahvillerin ihraç işlemi ile ilgili olarak SPK, Borsa İstanbul A.Ş., BDDK, Takasbank A.Ş., MKK ve ilgili diğer kamu kuruluşları nezdinde Şirketimiz'i temsile, bu kararda yer alan ilke ve esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahvillerin ihraç tarihleri, ihraç ile ilgili diğer şartların belirlenmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ve bu hususlarda Şirketimiz'i temsil ve ihraca ilişkin sözleşme, başvuru belgeleri, sair evrakın imzalanması ve satışı yapılmayan tahvillerin iptali hususlarında imza yetkililerinden Mustafa DOĞAN (T.C. Kimlik N43747947566), Ekin ÖZORAN (T.C. Kimlik N15139646050)'ın  Şirketimiz'i temsil ve ilzam etmesine,
 
                                          
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930250


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:371.324
Değişim :  -3,01% |  -41,06
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366 En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler17:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 3,96 109.475 % 10,00  
UTPYA 23,10 2.089.972 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.913.858 % 9,99  
UMPAS 1,60 122.672 % 9,59  
ATLAS 2,07 8.717.099 % 9,52  
daha fazla
17:37 Alış Satış %  
Dolar 8,1810 8,1859 % 0,97  
Euro 9,8571 9,8656 % 0,99  
Sterlin 11,3667 11,4237 % 0,85  
Frank 8,8740 8,9274 % 0,60  
Riyal 2,1765 2,1874 % 0,96  
daha fazla
17:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 10,97  
Altın Gr. 471 471 7,64  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,35 26,38 0,52  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,20  
B. Petrol 66,06 66,06 -0,51  
Seans Raporu 17:37
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru