***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20.04.2021 tarih 40 nolu toplantısındaŞirketimiz Genel Kurulu'nun 14.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen borçlanma araçları ihraç limiti içerisinde kalmak kaydı ile tahvil/bono ve diğer borçlanma araçları ihraç edilmesi, hüküm ve şartlarının saptanması ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Yönetim Kurulu'na, Genel Kurul tutanağının tescilinden itibaren 12 aylık süre için yetki verilmesine karar verilmiş olmasından hareketle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih 71/1377 sayılı kararı ile izin verilen 80.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde,1. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 25.000.000.- TL (YİRMİBEŞMİLYONTL) nominal değerli hamiline yazılı tahvil ihraç edilmesine ve ihracın koşullarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine· Vade başlangıcı, tahvillerin yatırımcı hesaplarına aktarıldığı gün olmak üzere tahvilin 366 gün vadeli olmasına, 3 ayda bir değişken kupon ve vade sonunda anapara ödemeli olarak çıkartılmasına,· İhracın halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla gerçekleştirilmesine,· İhracın Yurtiçinde gerçekleştirilmesine· İhracda aracı kuruluş kullanılmamasına,· Değişken faizli olarak ihraç edilecek tahvilin fiyatına baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Basit Faiz" oranı, kupon ödeme gününden bir önceki gün açıklanan TL referans (TLREF) oranı dikkate alınacaktır. Kupon oranının, bu baza göre hesaplanacak üç aylık gösterge TL basit dönemsel faizi üzerine, ihraçtan önce belirlenecek Ek Faiz'in ¼'inin eklenmesi suretiyle saptanmasına, Ek Faiz oranının tahvile gelecek talebe bağlı olmak üzere en fazla % 5.00 olmak üzere 2. maddede belirtilen yetkililer tarafından belirlenmesine,2. Söz konusu tahvillerin ihraç işlemi ile ilgili olarak SPK, Borsa İstanbul A.Ş., BDDK, Takasbank A.Ş., MKK ve ilgili diğer kamu kuruluşları nezdinde Şirketimiz'i temsile, bu kararda yer alan ilke ve esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahvillerin ihraç tarihleri, ihraç ile ilgili diğer şartların belirlenmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ve bu hususlarda Şirketimiz'i temsil ve ihraca ilişkin sözleşme, başvuru belgeleri, sair evrakın imzalanması ve satışı yapılmayan tahvillerin iptali hususlarında imza yetkililerinden Mustafa DOĞAN (T.C. Kimlik N43747947566), Ekin ÖZORAN (T.C. Kimlik N15139646050)'ın Şirketimiz'i temsil ve ilzam etmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930250BIST