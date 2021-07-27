***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Çankaya Gayrimenkul Yatırım A.Ş adlı şirketin sermayesine % 75 oranında iştirak edinmesi sebebi ile Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş olarak 30.06.2021 tarihli finansal tablolar da dahil olmak üzere konsolide olarak yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951989BIST