***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 12:03
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Çankaya Gayrimenkul Yatırım A.Ş adlı şirketin sermayesine % 75 oranında iştirak edinmesi sebebi ile Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş olarak 30.06.2021 tarihli finansal tablolar da dahil olmak üzere konsolide olarak yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951989
BIST
16:271.359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,88
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
16:278,5667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
16:2710,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0218
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1415
En Düşük
10,0795
16:27496,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,81
|Açılış
|: 496,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler16:27
|VANGD
|5,51
|7.891.772
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.973.486
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.730.341
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.315.577
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AKSUE
|8,27
|13.082.904
|% -5,92
|
|SELVA
|7,00
|31.767.258
|% -5,41
|
|SILVR
|5,50
|17.959.165
|% -5,01
|
|THYAO
|12,50
|872.043.966
|% 1,54
|
|GARAN
|8,17
|599.046.024
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,46
|423.051.369
|% 0,67
|
|SASA
|29,98
|399.654.085
|% 1,01
|
|EREGL
|18,41
|365.859.694
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,27
|298.805.803
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,00
|92.737.415
|% 0,00
|
|GARAN
|8,17
|599.046.024
|% 0,25
|
|THYAO
|12,50
|872.043.966
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,80
|117.654.442
|% -0,55
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5643
|8,5667
|% 0,17
|
|Euro
|10,1227
|10,1277
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,7948
|11,8539
|% 0,09
|
|Frank
|9,3262
|9,3824
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2749
|2,2863
|% 0,06
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|6,34
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|6,00
|
|Tam
|3.278
|3.361
|8,73
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|4,22
|
|Çeyrek
|795
|813
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,11
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:40RALYH
Yüzde 4.51 oranında artışla 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 918, 146 adet işlem
-
16:39XU100
Endeks 1, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 8, 330.00 milyon TL de
-
16:39EDATA
Yüzde 7.29 oranında artışla 11.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 787, 991 adet işlem
-
16:38FADE
Yüzde 4.30 oranında artışla 15.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 229, 590 adet işlem
-
16:37RALYH
Yüzde 4.24 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 881, 063 adet işlem