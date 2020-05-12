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***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.05.2020 11:28
GÜNCEL HABERLER



***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRBOVY52119 ISIN kodlu ihraç işlemlerinin tamamlanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3.2411
ISIN Kodu TRFBOVY52119
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 100.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 3,2411 972.330
2 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020
3 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021
4 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketrimiz tarafından ihraç edilen TRFBOVY52119 ISIN kodlu borçlanma aracının ihraç işlemleri tamamlanmış birinci dönem faiz oranı 3.2411 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844363


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AVHOL 1,76 970.110 % 10,00  
TKURU 17,60 208.490 % 10,00  
EMNIS 3,08 55.813 % 10,00  
IZTAR 7,60 609.733 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6419 8,6852 % -0,63  
Frank 7,2078 7,2512 % -0,42  
Riyal 1,8663 1,8757 % -0,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 7,82  
Altın Gr. 385 385 -0,60  
Cumhuriyet 2.481 2.524 -13,90  
Tam 2.554 2.589 -14,30  
Yarım 1.246 1.266 -7,00  
Çeyrek 623 633 -3,50  
Gümüş.Ons 15,50 15,54 0,04  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 -0,02  
B. Petrol 30,04 30,04 0,41  
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