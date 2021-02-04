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***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.02.2021 16:11



***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBOVY52119 ISIN kodlu tahvil kuon faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3.2411
ISIN Kodu TRFBOVY52119
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 3,2411 972.330 Evet
2 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 3,371 1.011.300 Evet
3 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 5,1952 1.558.560
4 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 5,6227 1.686.810
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketrimiz tarafından ihraç edilen TRFBOVY52119 ISIN kodlu borçlanma aracının ihraç işlemleri tamamlanmış dördüncü dönem faiz oranı 5,6227 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907474


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Yarım 1.332 1.368 -20,10  
Çeyrek 668 684 -10,06  
Gümüş.Ons 26,46 26,49 -0,35  
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