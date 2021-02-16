***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSBOVY52211 ISIN kodlu tahvil kupon oranı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar ilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.05.2022Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TLREFSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSBOVY52211Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 5,4207 542.072,562 18.05.2021 17.05.2021 18.05.20213 18.08.2021 17.08.2021 18.08.20214 17.11.2021 16.11.2021 17.11.20215 16.02.2022 15.02.2022 16.02.20226 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSBOVY52211 ISIN kodlu borçlanma aracının faiz oranı 5,4207 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910071BIST