***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.02.2021 17:05
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSBOVY52211 ISIN kodlu tahvil kupon oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar ilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSBOVY52211
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 5,4207 542.072,56
2 18.05.2021 17.05.2021 18.05.2021
3 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021
4 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021
5 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022
6 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSBOVY52211 ISIN kodlu borçlanma aracının faiz oranı 5,4207 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910071
BIST