***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSBOVY52229 ISIN kodlu tahvilin ihraç işleminin tamamlanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 06.05.2022Vade (Gün Sayısı) 366Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,0439Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSBOVY52229Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 6,04392 04.11.2021 03.11.2021 04.11.20213 04.02.2022 03.02.2022 04.02.20224 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSBOVY52229 ISIN kodlu borçlanma aracının satış işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934696BIST