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***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.06.2022 12:41
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSBOVY52211 ISIN kodlu tahvil ile ilgili itfa işlemlerinin tamamlandığı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSBOVY52211
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 5,4207 542.072,56 Evet
2 18.05.2021 17.05.2021 18.05.2021 5,8666 586.660,69 Evet
3 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 6,1671 616.709,99 Evet
4 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 5,8086 580.859,99 Evet
5 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 4,9957 499.566,11 Evet
6 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 4,8153 481.533,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 10.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSBOVY52211 ISIN kodlu borçlanma aracınınitfa işlemlerinin tamamlanması hakkında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036906


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Tam 6.804 6.913 -27,00  
Yarım 3.340 3.381 -14,00  
Çeyrek 1.673 1.690 -7,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,59 -0,33  
Gümüş Gr. 11,95 11,96 -0,10  
B. Petrol 120 120 -1,82  
Seans Raporu 13:43
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