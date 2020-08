***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi BÜYÜKDERE CAD METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK NO:171 KAT 22 ŞİŞLİ-İSTANBULİnternet Adresi www.bogazicivarlik.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@bogazicivarlik.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBÜYÜKDERE CAD METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK NO 171 KAT 22 ŞİŞLİ-İSTANBUL 0212 3440700 02123440703Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoUMMAN KÜÇÜKYILMAZ GENEL MÜDÜR YRD 31.07.2018 02123440700 ukucukyilmaz@bogazicivarlik.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket?in amacı ve faaliyetlerinin konusu aşağıda gösterilmiştir.i) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak,ii) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmek, kiralamak ve bunlara yatırım yapmak,iii) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak,iv) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti vermek,v) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapmak,vi) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek,vii) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.Şirketin Süresi SÜRESİZPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTAHVİL 30000000 TRY Yurtiçi 30.04.2020 30.04.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MEMDUH ÖZTÜRK 10654351 TRY 28,14MUSTAFA DOĞAN 8761495 TRY 23,14HALİL ALPER AKÖZ 6165844 TRY 16,30EKİN ÖZORAN 8527228 TRY 22,52AYKUT ÖZORAN 1874113 TRY 4,95CEVDET ERKANLI 1874113 TRY 4,95Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAMYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEMDUH ÖZTÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD DiğerEKİN ÖZORAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ DiğerHALİL ALPER AKÖZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DiğerMUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ DiğerCEVDET ERKANLI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Diğer