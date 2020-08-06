***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.08.2020 10:38
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi BÜYÜKDERE CAD METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK NO:171 KAT 22 ŞİŞLİ-İSTANBUL
İnternet Adresi www.bogazicivarlik.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@bogazicivarlik.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
BÜYÜKDERE CAD METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK NO 171 KAT 22 ŞİŞLİ-İSTANBUL 0212 3440700 02123440703
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
UMMAN KÜÇÜKYILMAZ GENEL MÜDÜR YRD 31.07.2018 02123440700 ukucukyilmaz@bogazicivarlik.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket?in amacı ve faaliyetlerinin konusu aşağıda gösterilmiştir.
i) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak,
ii) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmek, kiralamak ve bunlara yatırım yapmak,
iii) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak,
iv) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti vermek,
v) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapmak,
vi) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek,
vii) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.
Şirketin Süresi SÜRESİZ
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL 30000000 TRY Yurtiçi 30.04.2020 30.04.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEMDUH ÖZTÜRK 10654351 TRY 28,14
MUSTAFA DOĞAN 8761495 TRY 23,14
HALİL ALPER AKÖZ 6165844 TRY 16,30
EKİN ÖZORAN 8527228 TRY 22,52
AYKUT ÖZORAN 1874113 TRY 4,95
CEVDET ERKANLI 1874113 TRY 4,95
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEMDUH ÖZTÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD Diğer
EKİN ÖZORAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Diğer
HALİL ALPER AKÖZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Diğer
MUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Diğer
CEVDET ERKANLI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865594
BIST