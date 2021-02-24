***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/02/2021Karar Sayısı38Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıYönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2021 tarih ve 38 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan finansal raporlama esaslarına ilişkin yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde hazırlanmış ve "Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" denetiminden geçmiş konsolide olmayan finansal tablolarımız ve Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2021 tarih 38 sayılı kararı ile onaylanan 12/2021 yılı dönemine ait faaliyet raporu ile ilgili olarak- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca 31.12.2020 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,- Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin düzenlenen Finansal Tabloların gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksikliği içermediğini,Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş'nin finansal durumunu 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait faaliyet raporunun işin gelişimini performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.ŞYÖNETİM KURULUCevdet EKANLIYönetim Kurulu BaşkanıMemduh ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Başkan VekiliEkin ÖZORAQN - Yönetim Kurulu ÜyesiMustafa DOĞAN - Yönetim Kurulu ÜyesiHalil Alper AKÖZ - Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912381BIST