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***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

24.02.2022 18:12
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2022
Karar Sayısı
71
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             Yönetim Kurulumuzun 24.02.2022 tarih ve 71 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan finansal raporlama esaslarına ilişkin yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde hazırlanmış ve "Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" denetiminden geçmiş konsolide  finansal tablolarımız ve Yönetim Kurulumuzun 24.02.2022 tarih 71 sayılı kararı ile onaylanan 12/2021 yılı dönemine ait faaliyet raporu ile ilgili olarak
  
- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca 31.12.2021 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
  
- Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin düzenlenen Finansal Tabloların gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksikliği içermediğini,
  
Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş'nin finansal durumunu 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait faaliyet raporunun işin gelişimini performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş 
YÖNETİM KURULU
Cevdet ERKANLI -Yönetim Kurulu Başkanı
Memduh ÖZTÜRK-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ekin ÖZORAN-Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa DOĞAN-Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Alper AKÖZ-Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004134


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