***BOGVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.05.2020 17:44
***BOGVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BOGVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/05/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFBOVY52119
Nominal Değer (TL)
30.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/05/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
07/05/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844168
BIST
17:3598.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 279,91
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:357,0742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:357,6596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:35386,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,82
|Açılış
|: 386,21
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|345.010.600
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.418.035
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.362.686
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.660.500
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.741.326
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|73.425.673
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,83
|16.113.201
|% -8,12
|
|SEYKM
|11,90
|58.244.789
|% -7,10
|
|QNBFL
|109,20
|28.216.266
|% -6,02
|
|GARAN
|7,79
|614.852.844
|% -0,89
|
|ISFIN
|3,90
|567.831.672
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,35
|560.037.378
|% -3,29
|
|MGROS
|31,48
|522.849.632
|% 6,14
|
|ECILC
|4,93
|500.127.772
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|345.010.600
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|560.037.378
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|567.831.672
|% 9,86
|
|IHLAS
|0,69
|95.340.583
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|281.896.699
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7007
|8,7443
|% -0,72
|
|Frank
|7,2459
|7,2896
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8772
|1,8866
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,89
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.541
|-28,20
|
|Tam
|2.560
|2.607
|-29,00
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-14,20
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,10
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,63
|30,63
|-0,34
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 7 artarak (% 0.02 ) 114, 613
-
17:48XU100
Endeks 98, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 9, 265.00 milyon TL de
-
17:47OZRDN
Yüzde 9.96 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 650 adet işlem
-
17:46SILVR
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 236, 280 adet işlem
-
17:45UTPYA
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 473, 268 adet işlem