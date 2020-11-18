***BOGVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
18.11.2020 19:16
***BOGVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/11/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSBOVY52211
Nominal Değer (TL)
10.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
18/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/11/2020
Vadesi (Gün)
546
İtfa Tarihi
18/05/2022
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889121
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.295
En Düşük
1.264
18:057,6847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6680
18:059,1298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1008
18:05463,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,84
|Açılış
|: 463,91
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6773
|7,6847
|% -0,19
|
|Euro
|9,1038
|9,1298
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,1695
|10,2205
|% -0,04
|
|Frank
|8,4089
|8,4595
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0409
|2,0511
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-2,12
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|0,92
|
Seans Raporu
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