***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 13.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği yapılması gereken 2020 yılı bağımsız dış denetim hizmetlerinin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firmasından sağlanmasının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828968BIST