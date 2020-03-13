***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.03.2020 20:09
***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 13.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği yapılması gereken 2020 yılı bağımsız dış denetim hizmetlerinin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firmasından sağlanmasının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828968
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3358
En Düşük
6,2512
18:057,0219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0510
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05311,79
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -8,57
|Açılış
|: 311,79
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
306,30
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7801
|7,8191
|% -1,65
|
|Frank
|6,6186
|6,6585
|% -0,67
|
|Riyal
|1,6802
|1,6887
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-10,70
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
Seans Raporu
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17:59THYAO
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS