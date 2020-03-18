***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.03.2020 20:00
***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin seçimi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830581
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0851
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4846
En Düşük
6,3873
18:057,0146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0025
18:05310,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,48
|Açılış
|: 309,84
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,09
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4516
|7,4890
|% -3,07
|
|Frank
|6,6271
|6,6670
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7211
|1,7298
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-40,44
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,76
|11,80
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|2,46
|2,47
|-0,14
|
|B. Petrol
|25,66
|25,66
|-3,07
|
Seans Raporu
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EREGL, SISE
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -267, 81 kaybederek (% -0.32 ) 82, 776
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KRSAN, YAPRK, SEYKM, BALAT, DARDL, MZHLD, EGCYH, ISBIR, ORMA, UZERB
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17:59
AYCES, YBTAS, KLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
PINSU, ORMA, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında