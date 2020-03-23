***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2020 16:36
***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.03.2020
Tescil Tarihi
23.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin seçimi onaylanmış olup, 23.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831466
BIST
16:2585.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -475,00
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
16:256,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0434
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
16:257,0872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0656
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
16:25321,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 6,13
|Açılış
|: 321,96
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
322,51
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,42
|1.420.862
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.139.631
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.498.219
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.267.675
|% 9,97
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|3.526
|% -9,97
|
|GARAN
|7,17
|1.115.980.639
|% -3,89
|
|ASELS
|20,98
|473.316.731
|% -1,96
|
|THYAO
|7,86
|397.620.425
|% -1,50
|
|YKBNK
|1,80
|270.642.914
|% -4,26
|
|BIMAS
|52,55
|223.644.665
|% 5,48
|
|GARAN
|7,17
|1.115.980.639
|% -3,89
|
|YKBNK
|1,80
|270.642.914
|% -4,26
|
|IHLGM
|0,71
|57.214.393
|% -5,33
|
|ISFIN
|2,80
|223.501.934
|% -7,89
|
|ODAS
|1,18
|87.017.583
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6239
|7,6621
|% 0,23
|
|Frank
|6,6731
|6,7133
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7506
|1,7593
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.521
|21,82
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,15
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,84
|12,87
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|-0,78
|