***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.04.2020 18:11
***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.03.2020
Tescil Tarihi
23.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.04.2020 - 10050
Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantsısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin seçimi onaylanarak 23.03.2020 tarihinde tescil edilmiş olup,02.04.2020 tarih ve 10050 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834378
BIST
17:5889.057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -28,61
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:586,6114
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,0910
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
17:587,2245
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -0,1335
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1934
17:58342,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,62
|Açılış
|: 343,05
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.806
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.618.964
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.099.944
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.843.154
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.558.902
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.607.211
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.490.037.446
|% 3,90
|
|GARAN
|7,56
|579.547.184
|% -3,57
|
|SASA
|7,67
|505.956.531
|% -2,91
|
|TUPRS
|82,30
|450.700.135
|% 5,85
|
|GSRAY
|2,20
|407.867.130
|% -9,84
|
|PETKM
|3,46
|2.490.037.446
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|407.867.130
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|262.671.330
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,01
|146.075.731
|% -5,61
|
|ADESE
|1,09
|125.169.733
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1702
|8,2112
|% -1,15
|
|Frank
|6,7806
|6,8215
|% -1,94
|
|Riyal
|1,7548
|1,7636
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.609
|16,46
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,46
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|30,41
|30,41
|5,67
|
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