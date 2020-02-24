***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -2.936.428 -313.279 53.352.562 135.262.771 116.820.407 448.021.096 448.021.096Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-312.658 -312.658 -312.658Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-312.658 -312.658 -312.658Transferler9.968.968 106.851.439 -116.820.407 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)728.107 63.670 69.460.568 70.252.345 70.252.345Dönem Karı (Zararı)69.460.568 69.460.568 69.460.568Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)728.107 63.670 791.777 791.777Kar Payları-106.851.439 -106.851.439 -106.851.439Dönem Sonu Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -2.208.321 -249.609 63.321.530 134.950.113 69.460.568 411.109.344 411.109.344Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -2.208.321 -249.609 63.321.530 134.950.113 69.460.568 411.109.344 411.109.344Transferler2.756.852 66.703.716 -69.460.568 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-885.408 -90.252 -36.134.110 -37.109.770 -37.109.770Dönem Karı (Zararı)-36.134.110 -36.134.110 -36.134.110Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-885.408 -90.252 -975.660 -975.660Kar Payları-34.730.284 -34.730.284 -34.730.284Dönem Sonu Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -3.093.729 -339.861 66.078.382 166.923.545 -36.134.110 339.269.290 339.269.290Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.588.921 -37.621.843Dönem Karı (Zararı)-36.134.110 69.460.568Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-36.134.110 69.460.568Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler104.222.751 109.256.957Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 34.220.529 28.676.516Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-173.955 -46.206Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -201.456 39.015Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 27.501 -85.221Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.546.416 3.645.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.369.469 3.449.920Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 640.000 -90.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 536.947 285.920Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler52.315.830 37.641.453Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -6.163.572 -3.998.270Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 58.479.402 41.639.723Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16 5.376.900 20.604.100Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13.029.701 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 13.029.701 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 3.959.137 131.305İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3.959.137 131.305Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -10.308.024 18.383.320Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler256.217 220.629Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 256.217 220.629İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler64.133.716 -81.174.089Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler39.485.646 12.185.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.135.387 -10.628.799İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32.350.259 22.814.077Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.754.217 -3.663.683İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.732.667 -2.556.900İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.550 -1.106.783Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler32.589.774 -53.850.579Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.473.499 -25.235.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.362.730 -3.089.032İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.110.769 -22.146.143Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-607.143 -1.630.022Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler875.446 -8.040.951İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16 48İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)875.430 -8.040.999Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17.709 -938.957Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları132.222.357 97.543.436Ödenen Temettüler1 -34.730.284 -106.851.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -2.394.142 -1.774.375Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.490.990 -26.539.465YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-53.455.416 -23.592.638Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri186.376 36.794Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri186.376 36.794Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.062.723 -16.855.394Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.920.113 -16.137.200Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.142.610 -718.194Verilen Nakit Avans ve Borçlar4.031.943 -3.906.549Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 4.031.943 -3.906.549Ödenen Faiz16 -611.012 -2.867.489FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-89.618.584 68.616.416Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri826.256.916 1.109.051.080Kredilerden Nakit Girişleri16 376.746.176 879.123.790İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri16 246.401.500 217.690.290Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri16 203.109.240 12.237.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-859.536.961 -1.010.010.697Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -458.564.441 -898.063.607İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları16 -198.381.700 -99.710.090Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları16 -202.590.820 -12.237.000Ödenen Faiz16 -62.502.111 -34.422.237Alınan Faiz27 6.163.572 3.998.270YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.485.079 7.401.935NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.485.079 7.401.935DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 89.122.550 81.720.615DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 42.637.471 89.122.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 42.637.471 89.122.550Ticari Alacaklar7 154.741.876 193.955.182İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 51.332.675 58.468.062İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 103.409.201 135.487.120Diğer Alacaklar8 4.878.354 2.984.405İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-8 3.456.443 2.227.273İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.421.911 757.132Stoklar9 73.053.399 105.643.173Peşin Ödenmiş Giderler10 2.290.757 1.957.703İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-10 1.695.053 1.191.556İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler595.704 766.147Diğer Dönen Varlıklar20 36.012 2.143.762İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar36.012 2.143.762ARA TOPLAM277.637.869 395.806.775TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR277.637.869 395.806.775DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 1.230.694 1.080.636İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.230.694 1.080.636Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 13.979.843 18.029.232Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 941.153 1.007.978Maddi Duran Varlıklar12 367.478.595 354.129.676Kullanım Hakkı Varlıkları14 460.602 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 49.345.607 39.274.542Peşin Ödenmiş Giderler10 378.469 4.410.412İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler378.469 4.410.412Ertelenmiş Vergi Varlığı28 20.060.128 9.530.752TOPLAM DURAN VARLIKLAR453.875.091 427.463.228TOPLAM VARLIKLAR731.512.960 823.270.003KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 117.936.353 304.841.002Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 23.605.107 18.093.208Ticari Borçlar7 43.687.356 50.160.855İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7 10.088.751 11.451.481İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 33.598.605 38.709.374Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.958.982 2.566.125Diğer Borçlar8 2.041.255 1.176.827İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-8 170.161 170.145İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.871.094 1.006.682Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.181.688 1.009.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.181.688 1.009.593Kısa Vadeli Karşılıklar17 2.887.967 1.711.020Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.887.967 1.711.020Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler35.789 24.770İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler35.789 24.770ARA TOPLAM193.334.497 379.583.400TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER193.334.497 379.583.400UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 166.133.563 16.666.667Türev Araçlar30 13.029.701 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 64.327 218.713Uzun Vadeli Karşılıklar19.681.582 15.691.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 18.623.618 15.541.532Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.057.964 150.347TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER198.909.173 32.577.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER392.243.670 412.160.659ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar339.269.290 411.109.344Ödenmiş Sermaye21 143.235.330 143.235.330Sermaye Düzeltme Farkları21 2.599.733 2.599.733Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.433.590 -2.457.930Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.093.729 -2.208.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.093.729 -2.208.321Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-339.861 -249.609Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 66.078.382 63.321.530Yasal Yedekler66.078.382 63.321.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları166.923.545 134.950.113Net Dönem Karı veya Zararı-36.134.110 69.460.568TOPLAM ÖZKAYNAKLAR339.269.290 411.109.344TOPLAM KAYNAKLAR731.512.960 823.270.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 404.048.575 552.768.925Satışların Maliyeti23 -333.136.057 -399.287.019TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.912.518 153.481.906BRÜT KAR (ZARAR)70.912.518 153.481.906Genel Yönetim Giderleri24 -34.459.946 -24.524.198Pazarlama Giderleri24 -14.884.617 -11.511.636Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -69.502 -58.936Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 8.323.107 15.614.034Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -2.655.133 -5.202.259ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.166.427 127.798.911Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 106.535 132.616Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -283.718 -220.629Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -3.959.137 -131.305FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.030.107 127.579.593Finansman Gelirleri27 16.153.400 47.910.398Finansman Giderleri27 -85.625.641 -87.646.103SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-46.442.134 87.843.888Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.308.024 -18.383.320Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 0 -16.513.589Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 10.308.024 -1.869.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-36.134.110 69.460.568DÖNEM KARI (ZARARI)-36.134.110 69.460.568Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-36.134.110 69.460.568Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,25000000 0,48000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,25000000 0,48000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-975.660 791.777Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -1.106.759 910.134Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar3 -90.252 63.670Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-90.252 63.670Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 221.351 -182.027Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri221.351 -182.027Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-975.660 791.777TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.109.770 70.252.345Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-37.109.770 70.252.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821305BIST