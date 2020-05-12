***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -2.208.321 -249.609 63.321.530 134.950.113 69.460.568 411.109.344 411.109.344Transferler2.756.852 66.703.716 -69.460.568 -69.460.568 -69.460.568Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.186.886 -21.186.886 -21.186.886Dönem Karı (Zararı)-21.186.886 -21.186.886 -21.186.886Kar Payları-34.730.284 -34.730.284 -34.730.284Dönem Sonu Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -2.208.321 -249.609 66.078.382 166.923.545 -21.186.886 355.192.174 355.192.174Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -3.093.729 -339.861 66.078.382 166.923.545 -36.134.110 339.269.290 339.269.290Transferler-36.134.110 -36.134.110 339.269.290 339.269.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.037.002 -11.037.002 -11.037.002Dönem Karı (Zararı)-11.037.002 -11.037.002 -11.037.002Dönem Sonu Bakiyeler143.235.330 2.599.733 -3.093.729 -339.861 66.078.382 130.789.435 -11.037.002 328.232.288 328.232.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.766.781 43.468.872Dönem Karı (Zararı)-11.037.002 -21.186.886Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.037.002 -21.186.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.448.892 24.971.058Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.026.021 7.653.023Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -78.235Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -78.235Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.511.665 1.948.611Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.276.532 1.183.393Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler235.133 765.218Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.640.069 14.039.433Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.103.762 -1.368.776Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 10.743.831 15.408.209Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.884.601 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 1.884.601 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 869.335 1.388.456İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler869.335 1.388.456Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.482.799 34.737Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -14.967Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -14.967İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.786.877 40.748.218Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.475.157 54.937.463İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.346.068 17.006.740İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18.870.911 37.930.723Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.494.985 -2.643.749İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)671.212 -863.877İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)823.773 -1.779.872Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.712.779 -11.213.511Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.084.395 -2.558.674İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)319.517 -4.766.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.764.878 2.207.431Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)566.225 2.335.796Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.975.389 228.178İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.975.389 228.178Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-571.739 -337.285Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.198.767 44.532.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-431.986 -1.063.518YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.578.198 -19.933.425Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 20.406Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 20.406Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.321.002 -21.948.254Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-633.275 -21.823.585Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-687.727 -124.669Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.131.301 2.269.633Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.131.301 2.269.633Ödenen Faiz-125.895 -275.210FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.934.926 19.657.747Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri72.742.674 411.215.960Kredilerden Nakit Girişleri72.298.723 132.953.640İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri130.401.500Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri443.951 147.860.820Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-90.722.691 -373.439.493Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-90.722.691 -107.598.473İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -117.980.200Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -147.860.820Ödenen Faiz-13.058.671 -19.487.496Alınan Faiz1.103.762 1.368.776YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.746.343 43.193.194NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.746.343 43.193.194DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.637.471 89.122.550DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.891.128 132.315.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 35.891.128 42.637.471Ticari Alacaklar7 165.217.033 154.741.876İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 80.678.743 51.332.675İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 84.538.290 103.409.201Diğer Alacaklar5.043.784 4.878.354İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.397.905 3.456.443İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.645.879 1.421.911Stoklar8 69.340.620 73.053.399Peşin Ödenmiş Giderler9 1.253.471 2.290.757İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-9 1.082.379 1.695.053İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler171.092 595.704Diğer Dönen Varlıklar45.285 36.012İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar45.285 36.012ARA TOPLAM276.791.321 277.637.869TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR276.791.321 277.637.869DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.252.645 1.230.694İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.252.645 1.230.694Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 13.110.508 13.979.843Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 931.784 941.153Maddi Duran Varlıklar11 359.293.255 367.478.595Kullanım Hakkı Varlıkları11 381.782 460.602Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 49.385.657 49.345.607Peşin Ödenmiş Giderler9 1.509.770 378.469İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.509.770 378.469Ertelenmiş Vergi Varlığı19 22.542.928 20.060.128TOPLAM DURAN VARLIKLAR448.408.329 453.875.091TOPLAM VARLIKLAR725.199.650 731.512.960KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 108.266.993 117.936.353Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 13.037.537 23.605.107Ticari Borçlar7 63.771.751 43.687.356İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7 10.408.268 10.088.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 53.363.483 33.598.605Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.525.207 1.958.982Diğer Borçlar4.019.083 2.041.255İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 170.161 170.161İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.848.922 1.871.094Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 609.949 1.181.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)609.949 1.181.688Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.123.100 2.887.967Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.123.100 2.887.967Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.350 35.789İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.350 35.789ARA TOPLAM195.386.970 193.334.497TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.386.970 193.334.497UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 166.075.635 166.133.563Türev Araçlar14.914.302 13.029.701Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 64.327 64.327İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)64.327 64.327Uzun Vadeli Karşılıklar20.526.128 19.681.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.468.164 18.623.618Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.057.964 1.057.964TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.580.392 198.909.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER396.967.362 392.243.670ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar328.232.288 339.269.290Ödenmiş Sermaye15 143.235.330 143.235.330Sermaye Düzeltme Farkları15 2.599.733 2.599.733Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.433.590 -3.433.590Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.093.729 -3.093.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.093.729 -3.093.729Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-339.861 -339.861Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 66.078.382 66.078.382Yasal Yedekler66.078.382 66.078.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları130.789.435 166.923.545Net Dönem Karı veya Zararı-11.037.002 -36.134.110TOPLAM ÖZKAYNAKLAR328.232.288 339.269.290TOPLAM KAYNAKLAR725.199.650 731.512.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 104.116.309 72.925.437Satışların Maliyeti16 -99.138.095 -68.443.880TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.978.214 4.481.557BRÜT KAR (ZARAR)4.978.214 4.481.557Genel Yönetim Giderleri-6.403.085 -8.127.141Pazarlama Giderleri-650.796 -1.249.051Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.070 -17.884Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 1.954.370 1.338.322Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -852.374 -879.890ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-974.741 -4.454.087Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.798 26.816Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -869.335 -1.388.456FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.828.278 -5.815.727Finansman Gelirleri18 1.103.762 5.676.186Finansman Giderleri18 -12.795.285 -21.012.608SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.519.801 -21.152.149Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.482.799 -34.737Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.482.799 -34.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.037.002 -21.186.886DÖNEM KARI (ZARARI)-11.037.002 -21.186.886Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.037.002 -21.186.886Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,08000000 -0,15000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,08000000 -0,15000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.037.002 -21.186.886Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.037.002 -21.186.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844612BIST