***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









iği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Mardin Çimento A.Ş. tarafından Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento (ilgili gündem maddesinin devamı ekli pdf dosyadadır.)5 - Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,6 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriDevrolmaGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BOLU ÇİMENTO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU VE GÜNDEMİ VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEK: 2 BOLU ÇİMENTO KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ 1 3 MADDESİ GEREĞİ DUYURU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1-) Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 14/02/2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Mardin Çimento A.Ş. tarafından Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde birleşilmesi genel kurul tarafından onaylandı.2-) Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı genel kurul tarafından onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarDevrolma Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 24.03.2020 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 24.03.2020 OLAĞANÜSTÜ GELEN KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831876BIST