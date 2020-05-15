***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 25.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir BOLUİlçe BOLU MERKEZAdres Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLUGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü GK toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek paysahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3,3089 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanmasına ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 20 (yirmi) iş günü olmasına, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, yetkilendirilen aracı kurum vasıtasıyla paylarını teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 14/02/2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Mardin Çimento A.Ş. tarafından Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento (ilgili gündem maddesinin devamı ekli pdf dosyadadır.)5 - Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,6 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriDevrolmaGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BOLU ÇİMENTO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU VE GÜNDEMİ VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEK: 2 BOLU ÇİMENTO KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ 1 3 MADDESİ GEREĞİ DUYURU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1-) Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 14/02/2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Mardin Çimento A.Ş. tarafından Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde birleşilmesi genel kurul tarafından onaylandı.2-) Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı genel kurul tarafından onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarDevrolma Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.05.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 24.03.2020 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 24.03.2020 OLAĞANÜSTÜ GELEN KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar24.03.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., ve Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi ve Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda alınan karar Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845413BIST