***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 13:39
***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bolu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Bolu Vergi Dairesine verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819429
BIST
14:25120.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 822,70
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:256,0516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:256,5593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:25307,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,89
|Açılış
|: 307,20
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,36
|609.443.691
|% 16,67
|
|TSPOR
|5,40
|190.995.384
|% 15,88
|
|KUTPO
|10,80
|44.910.102
|% 14,65
|
|OSTIM
|2,48
|104.009.936
|% 10,71
|
|HALKS
|2,50
|50.653
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,18
|29.556.474
|% -10,11
|
|ERBOS
|25,00
|14.234.800
|% -9,02
|
|KRTEK
|3,40
|2.719.813
|% -7,10
|
|HUBVC
|40,12
|39.182.464
|% -7,09
|
|IHGZT
|4,00
|87.182
|% -6,76
|
|ASELS
|29,62
|1.139.729.545
|% 1,86
|
|THYAO
|15,27
|1.135.804.012
|% 2,55
|
|GSRAY
|3,36
|609.443.691
|% 16,67
|
|ODAS
|2,24
|528.458.179
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|358.834.010
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|528.458.179
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,36
|609.443.691
|% 16,67
|
|KARSN
|1,93
|168.128.662
|% -2,03
|
|PETKM
|4,16
|358.834.010
|% 0,24
|
|THYAO
|15,27
|1.135.804.012
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8394
|7,8788
|% -0,47
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6065
|1,6146
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,28
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.024
|2.075
|-6,04
|
|Yarım
|978
|1.004
|-2,92
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|