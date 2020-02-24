***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.02.2020 tarihli toplantısında SPK.II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor hazırlanarak kabul edilmiştir.Raporun sonuç kısmı2019 yılında grup şirketimiz OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi temini konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2020 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821348BIST