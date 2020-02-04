***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2020 - 31.12.2021 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.01.01.2020 - 31.12.2021 tarihleri için geçerli olmak üzereSözleşmenin 1. yılında 01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2019 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %12,84 oranında zam yapılmıştır.Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2020 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artış oranında zam yapılacaktır.Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817045BIST