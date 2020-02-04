***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2020 18:41
***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2020 - 31.12.2021 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.
01.01.2020 - 31.12.2021 tarihleri için geçerli olmak üzere
Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2019 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %12,84 oranında zam yapılmıştır.
Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2020 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artış oranında zam yapılacaktır.
Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817045
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
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En Düşük
120.159
18:055,9754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0099
|Açılış
|: 5,9810
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|Önceki Kapanış
|: 5,9820
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5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,5993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0206
|Açılış
|: 6,6030
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|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5878
18:05297,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -5,48
|Açılış
|: 297,96
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|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7617
|7,8006
|% 0,13
|
|Frank
|6,1390
|6,1759
|% -0,48
|
|Riyal
|1,5877
|1,5957
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-25,59
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,93
|54,93
|0,72
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