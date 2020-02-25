***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 25.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 18.03.2020 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun görülen Abdurrahman ÇELİKER ve Alaaddin VAROL'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821560BIST