***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 18.03.2020 tarihli toplantısındaYönetim kurulu üyeleri aralarında yapılan görev dağılımı sonucunda OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Suat ÇALBIYIK) yönetim kurulu başkanlığına, OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Arda Kaan ALPMAN), ise yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830587BIST