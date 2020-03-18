***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2020 21:26
***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 18.03.2020 tarihli toplantısında
Yönetim kurulu üyeleri aralarında yapılan görev dağılımı sonucunda OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Suat ÇALBIYIK) yönetim kurulu başkanlığına, OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Arda Kaan ALPMAN), ise yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830587
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0838
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4952
En Düşük
6,3873
18:057,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0025
18:05310,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -3,54
|Açılış
|: 310,98
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
307,18
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4808
|7,5183
|% -2,69
|
|Frank
|6,6517
|6,6918
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7192
|1,7278
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.495
|-33,51
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,90
|11,93
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,50
|-0,10
|
|B. Petrol
|25,91
|25,91
|-2,82
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