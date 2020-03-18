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***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.03.2020 21:28
GÜNCEL HABERLER



***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. SUAT ÇALBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 20.09.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. ARDA KAAN ALPMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 18.03.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ADALET TUNÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 18.03.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ VOLKAN ÜNLÜEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 18.03.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.11.2018 İcrada Görevli Değil - OYAK Grup Vergi Danışmanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
ALAADDİN VAROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2017 İcrada Görevli Değil - Ankara Barosu-Avukat Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821306 Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI/RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI/KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ABDURRAHMAN ÇELİKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 31.03.2017 İcrada Görevli Değil - Direktör-PAGE Telekom ve Müşavirlik İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821306 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI/DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ/RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830589


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ASLAN 34,76 1.389.183 % 10,00  
ISBTR 28.891,20 1.018.305 % 10,00  
AYCES 5,86 587.589 % 9,94  
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Frank 6,6472 6,6872 % 0,27  
Riyal 1,7191 1,7277 % 1,22  
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Altın Ons 1.499 1.499 -29,68  
Altın Gr. 312 312 -2,59  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 11,96 12,00 -0,64  
Gümüş Gr. 2,49 2,50 -0,10  
B. Petrol 25,95 25,95 -2,78  
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