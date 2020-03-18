***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.03.2020 21:27
***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
-Denetimden Sorumlu Komitede Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin VAROL' un başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER' in üye olarak görevlendirilmesine,
-Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin VAROL' un başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER' in üye olarak görevlendirilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER' in başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin VAROL' un ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevini de yürüten Mali İşler Müdürü Mehmet DİKMEN' in üye olarak görevlendirilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830588
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0857
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4952
En Düşük
6,3873
18:057,0567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
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7,1261
En Düşük
7,0025
18:05310,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -3,59
|Açılış
|: 310,93
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
307,18
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4797
|7,5172
|% -2,71
|
|Frank
|6,6467
|6,6867
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7189
|1,7276
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|-33,28
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|11,99
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|-0,10
|
|B. Petrol
|25,89
|25,89
|-2,84
|
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