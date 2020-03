***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında-Denetimden Sorumlu Komitede Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin VAROL' un başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER' in üye olarak görevlendirilmesine,-Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin VAROL' un başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER' in üye olarak görevlendirilmesine,-Kurumsal Yönetim Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER' in başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin VAROL' un ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevini de yürüten Mali İşler Müdürü Mehmet DİKMEN' in üye olarak görevlendirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830588BIST