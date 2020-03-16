***BOLUC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 13:39
***BOLUC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOLUC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829284
BIST
13:3489.471
En Yüksek
|Değişim
|: -6,42%
|| -6.134,59
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:346,3867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0572
|Açılış
|: 6,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3885
En Düşük
6,2780
13:347,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1035
|Açılış
|: 7,1280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:34309,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,17
|Açılış
|: 309,22
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,62
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,99
|59.068.952
|% 9,52
|
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,13
|9.133.285
|% 6,60
|
|BNTAS
|1,94
|6.586.236
|% 6,01
|
|VKING
|3,78
|5.584.503
|% 5,88
|
|ALCAR
|34,20
|1.067.311
|% -10,00
|
|QNBFL
|121,50
|716.337
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|230.906
|% -10,00
|
|AVISA
|12,69
|294.850
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.026.341
|% -10,00
|
|ASELS
|23,60
|358.184.775
|% -7,31
|
|THYAO
|8,49
|302.709.425
|% -7,11
|
|GARAN
|8,37
|276.766.771
|% -7,10
|
|ECILC
|3,85
|166.617.032
|% -5,17
|
|YKBNK
|2,10
|98.072.733
|% -4,98
|
|ODAS
|1,27
|76.123.208
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,89
|51.710.010
|% -6,32
|
|YKBNK
|2,10
|98.072.733
|% -4,98
|
|EKGYO
|1,16
|49.234.651
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.956.282
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8342
|7,8735
|% 1,12
|
|Frank
|6,7358
|6,7764
|% 1,65
|
|Riyal
|1,6958
|1,7043
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.501
|-29,24
|
|Altın Gr.
|312
|312
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|7,61
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|3,68
|
|Çeyrek
|504
|515
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|12,85
|12,90
|-1,85
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|-0,30
|
|B. Petrol
|31,09
|31,09
|-2,76
|