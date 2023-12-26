***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.12.2023 18:50
***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.12.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24.11.2023 tarihinde aldığı karara göre Şirketimiz 2023 yılı hesap dönemi için, bağımsız denetim kuruluşu olarak RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu 26.12.2023 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229479
BIST