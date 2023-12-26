***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.12.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24.11.2023 tarihinde aldığı karara göre Şirketimiz 2023 yılı hesap dönemi için, bağımsız denetim kuruluşu olarak RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu 26.12.2023 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229479BIST