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***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

03.11.2023 18:23
***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 16.10.2023 tarih ve 2023/30 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 140.500.000 TL'den 168.700.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. fıkrasının c bendi hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, alınacak izin ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 maddesinin 7. fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. fıkrasının c bendi hükmü kapsamında esas sözleşme tadilinin İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiş olup, tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna bugün (03.11.2023) tarihinde başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214068


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