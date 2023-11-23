***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.11.2023 18:41
***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 140.500.000 TL'den 168.700.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurumuz incelenmiş ve kurulun E-29833736-105.01.01.01-45115 sayılı 13.11.2023 tarihli yazısı ile şirket esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. maddesi onaylanmış olup 23.11.2023 tarihi itibari ile İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219717
BIST
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17:597.899
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
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|Açılış
|: 7.992
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|: 7.987
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7.899
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17:5928,8329
En Yüksek
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|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,9200
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28,8872
En Düşük
28,5567
17:5931,5221
En Yüksek
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|: 0,29%
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|Açılış
|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
|: 31,4500
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31,6227
En Düşük
31,2229
17:591.845,79
En Yüksek
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|: 0,00%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
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1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SAMAT
|29,48
|136.697.108
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,78
|272.934.789
|% 10,00
|
|VERTU
|48,62
|120.107.592
|% 10,00
|
|TERA
|44,24
|119.042.630
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|129.159.287
|% 9,98
|
|YBTAS
|130.077,50
|11.412.938
|% -10,00
|
|DAPGM
|62,20
|31.966.695
|% -9,99
|
|ORMA
|202,90
|10.398.991
|% -9,98
|
|PRZMA
|49,60
|41.644.943
|% -9,98
|
|AVHOL
|43,66
|311.028.550
|% -8,43
|
|MIATK
|45,56
|3.667.556.642
|% 3,55
|
|ASTOR
|114,00
|2.547.378.302
|% -0,96
|
|REEDR
|28,98
|1.632.147.803
|% -1,76
|
|EKGYO
|7,26
|1.628.022.856
|% -3,97
|
|PGSUS
|725,00
|1.585.888.166
|% -1,76
|
|MHRGY
|5,84
|748.501.346
|% 5,80
|
|ODAS
|11,53
|1.144.460.730
|% -3,19
|
|MIATK
|45,56
|3.667.556.642
|% 3,55
|
|IHLGM
|2,00
|147.712.188
|% 6,95
|
|FORMT
|3,96
|247.440.459
|% 6,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8220
|28,8329
|% -0,06
|
|Euro
|31,4742
|31,5221
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,0132
|36,1939
|% 0,20
|
|Frank
|32,4934
|32,6891
|% -0,07
|
|Riyal
|7,6634
|7,7018
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,69
|23,73
|% 0,66
|
|Platin
|916,97
|918,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,27
|1.051,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,84
|80,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,76
|1.991,03
|% 0,66
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17:59AKCNS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 173 adet işlem
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Endeks 7, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 93, 410.00 milyon TL de
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