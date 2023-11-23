***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 140.500.000 TL'den 168.700.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurumuz incelenmiş ve kurulun E-29833736-105.01.01.01-45115 sayılı 13.11.2023 tarihli yazısı ile şirket esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. maddesi onaylanmış olup 23.11.2023 tarihi itibari ile İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219717BIST