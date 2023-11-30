***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Esas Sözleşme
30.11.2023 17:31
***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Güncel Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 23/11/2023 23/11/2023 10964
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221268
BIST
'
18:007.918
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -91,53
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0028,8752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0542
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0031,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1784
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
18:001.888,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -13,15
|Açılış
|: 1.888,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|27,28
|84.059.992
|% 10,00
|
|BINHO
|294,25
|1.193.427.623
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|181.490.702
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|171.859.460
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|23.498.704
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.625.527.100
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.635.155
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|145.320.247
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|551.875.626
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.156.547
|% -9,96
|
|THYAO
|250,75
|7.112.407.456
|% -1,67
|
|ISCTR
|21,48
|3.434.347.114
|% -2,10
|
|AKBNK
|33,68
|3.049.627.577
|% -0,71
|
|SASA
|48,46
|2.929.704.632
|% -5,17
|
|ASELS
|48,54
|2.654.455.732
|% 1,12
|
|ISCTR
|21,48
|3.434.347.114
|% -2,10
|
|EKGYO
|7,34
|1.117.962.098
|% -0,81
|
|ODAS
|10,93
|1.670.665.998
|% -5,61
|
|YKBNK
|19,09
|2.251.055.326
|% -1,29
|
|ZOREN
|5,05
|518.160.990
|% -1,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8709
|28,8747
|% -0,19
|
|Euro
|31,5690
|31,5926
|% -0,54
|
|Sterlin
|36,3289
|36,5111
|% -0,73
|
|Frank
|32,8312
|33,0290
|% -0,37
|
|Riyal
|7,6705
|7,7089
|% -0,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,10
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|928,66
|930,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,58
|1.033,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,75
|83,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,25
|2.034,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59AVHOL
Yüzde -9.27 oranında düşüşle 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 329, 165 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, SASA, TOASO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 03 kaybederek (% -1.05 ) 6, 996
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TURGG, EKOS, SELGD, BRMEN, DIRIT, BURVA, VBTYZ, YGYO, BINHO, SAMAT
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17:58
EUKYO, SAMAT, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında