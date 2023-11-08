***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023-30.09.2023 Dönemi Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.Kamuoyununa saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215944BIST