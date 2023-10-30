***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.10.2023 18:16
***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Bor Holding A.Ş.'den olan toplam 420.319.678,93 TL tutarındaki alacağımız bugün itibarıyla tahsil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211733
BIST
'
18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1032
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2454
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.817,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.817,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2644
|28,2699
|% 0,37
|
|Euro
|30,0188
|30,0308
|% 0,82
|
|Sterlin
|34,2665
|34,4383
|% 0,67
|
|Frank
|31,2225
|31,4106
|% 0,45
|
|Riyal
|7,5109
|7,5485
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|-7,43
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|0,03
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.952
|12.069
|21,00
|
|Yarım
|5.994
|6.059
|10,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.030
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,16
|21,18
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 6.65 oranında artışla 190.90 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 299 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 25 artarak (% 0.42 ) 6, 695
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, DOFER, PSDTC, YAPRK, MARKA, VERTU, CRFSA, GLCVY, KENT, TURGG
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
-
17:58
PNLSN, GEREL, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında