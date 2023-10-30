***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortağı Bor Holding A.Ş.'den olan toplam 420.319.678,93 TL tutarındaki alacağımız bugün itibarıyla tahsil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211733BIST