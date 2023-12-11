***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11 inci maddesinde tanımlanan görevler kapsamında Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahip Mustafa Yamaç Hasin'in " Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi" olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224718BIST