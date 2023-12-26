***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Murat Şahin ile Sayın Murat Timur Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden 26.12.2023 tarihli olağan genel kurul tarihi itibarıyla istifa etmişlerdir.Sayın Murat Şahin Mali İşler Direktörlüğü görevini sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229480BIST