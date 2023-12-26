***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 18:52
***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Murat Şahin ile Sayın Murat Timur Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden 26.12.2023 tarihli olağan genel kurul tarihi itibarıyla istifa etmişlerdir.
Sayın Murat Şahin Mali İşler Direktörlüğü görevini sürdürmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229480
BIST
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18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,2976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1456
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,3531
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.935,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.935,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ASELS
|43,52
|2.106.956.693
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2168
|29,2976
|% 0,50
|
|Euro
|32,2271
|32,3764
|% 1,10
|
|Sterlin
|36,9859
|37,1714
|% 0,16
|
|Frank
|33,9828
|34,1875
|% 0,09
|
|Riyal
|7,7607
|7,7996
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|978,89
|983,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.179,10
|1.183,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,28
|81,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.059,57
|2.059,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
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17:58ANELE
Yüzde 5.60 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 105 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, TUPRS, TOASO
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN