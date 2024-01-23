***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23.01.2024 tarihli toplantısında alınan karar ile Şirketimiz Genel Müdürü olarak Garip Yiğit ARAS'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242333BIST