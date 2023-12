***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMustafa Yamaç Hasin Yatırımcı İlişkileri Müdürü 11.12.2023 0216 510 43 13 (Dahili : 307) yatirimci.iliskileri@borlease.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202711Erkan Erdinç Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi 19.10.2023 0216 510 43 13 (Dahili : 307) yatirimci.iliskileri@borlease.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Özgür Cem Hancan 111150000 TRY 95Müge Çetin 5850000 TRY 5Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 35125000 TRY 35125000 TRY 20,82 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme ve Genel Kurulda Oy İmtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 133575000 TRY 133575000 TRY 79,18 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224720BIST