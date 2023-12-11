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***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.12.2023 19:11
***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mustafa Yamaç Hasin Yatırımcı İlişkileri Müdürü 11.12.2023 0216 510 43 13 (Dahili : 307) yatirimci.iliskileri@borlease.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202711
Erkan Erdinç Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi 19.10.2023 0216 510 43 13 (Dahili : 307) yatirimci.iliskileri@borlease.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Özgür Cem Hancan 111150000 TRY 95
Müge Çetin 5850000 TRY 5

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 35125000 TRY 35125000 TRY 20,82 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme ve Genel Kurulda Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 133575000 TRY 133575000 TRY 79,18 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224720


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 13,42 17.911.281 % 10,00  
AVTUR 8,80 4.867.777 % 10,00  
CATES 76,00 7.222.356 % 9,99  
BEYAZ 24,00 84.654.623 % 9,99  
CMBTN 2.356,00 215.830.462 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9998 29,0063 % 0,07  
Euro 31,2275 31,2392 % 0,08  
Sterlin 36,3282 36,5104 % 0,19  
Frank 32,8987 33,0969 % 0,26  
Riyal 7,7095 7,7482 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,83 22,86 % 0,66  
Platin 914,62 916,17 % 0,66  
Paladyum 964,42 969,92 % 0,66  
Brent Pet. 76,09 76,09 % 0,66  
Altın Ons 1.980,70 1.980,92 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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