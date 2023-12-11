***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.12.2023 19:11
***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mustafa Yamaç Hasin Yatırımcı İlişkileri Müdürü 11.12.2023 0216 510 43 13 (Dahili : 307) yatirimci.iliskileri@borlease.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202711
Erkan Erdinç Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi 19.10.2023 0216 510 43 13 (Dahili : 307) yatirimci.iliskileri@borlease.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Özgür Cem Hancan 111150000 TRY 95
Müge Çetin 5850000 TRY 5
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 35125000 TRY 35125000 TRY 20,82 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme ve Genel Kurulda Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 133575000 TRY 133575000 TRY 79,18 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224720
BIST