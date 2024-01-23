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***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.01.2024 18:18
***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mustafa Yamaç Hasin Yatırımcı İlişkileri Müdürü 11.12.2023 0216 510 43 13 (Dahili : 307) yatirimci.iliskileri@borlease.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202711 - 928617
Erkan Erdinç Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi 19.10.2023 0216 510 43 13 (Dahili : 307) yatirimci.iliskileri@borlease.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖZGÜR CEM HANCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 08.02.2013 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
MÜGE ÇETİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 08.02.2013 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
FEHMİ SERTDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.02.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
SARPER VOLKAN ÖZTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.12.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
AZMİ YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.12.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GARİP YİĞİT ARAS Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242335


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