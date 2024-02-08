***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMetro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. Tic. Ltd. ŞtiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih08/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkleyecektir.AçıklamalarŞirketimiz uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında ''Türkiye'ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeci'' unvanına sahip profesyonel perakende sektörünün öncü firmalarından Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 569 adet ve 533.223.413 TL (KDV Hariç) araç yatırımı yapılacaktır.Şubat ve Mart aylarında teslimatlarına başlanılacak olan sözleşmenin şirketimizin kiralama cirosuna etkisi 2024 yılı için yaklaşık 156.000.000 TL(KDV Hariç)olup, 36 aylık sözleşme süresinde toplam kiralama ciromuza etkisi 624.033.000 TL(KDV Hariç)tutarında olacaktır..Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248227BIST