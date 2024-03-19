***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSchindler Türkeli Asansör Sanayi A.ŞVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih20/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.Ş. ile uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 168 adet ve 119.500.000 TL (KDV Hariç) araç yatırımı yapılmıştır.Mart ayında teslimatlarına başlanılacak olan sözleşmenin şirketimizin kiralama cirosuna etkisi 2024 yılı için yaklaşık 29.522.500 TL (KDV Hariç) olup, 36 aylık sözleşme süresinde toplam kiralama ciromuza etkisi 151.830.000 TL (KDV Hariç) tutarında olacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260326BIST