***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
19.03.2024 18:11
***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.Ş. ile uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 168 adet ve 119.500.000 TL (KDV Hariç) araç yatırımı yapılmıştır.
Mart ayında teslimatlarına başlanılacak olan sözleşmenin şirketimizin kiralama cirosuna etkisi 2024 yılı için yaklaşık 29.522.500 TL (KDV Hariç) olup, 36 aylık sözleşme süresinde toplam kiralama ciromuza etkisi 151.830.000 TL (KDV Hariç) tutarında olacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260326
BIST