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***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

23.01.2024 18:17
***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu  tarafından 23.01.2024 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirketimizin 26.12.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında  yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev dağılımı yapılarak,   
Sermaye Piyasası  Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği  hükümleri çerçevesinde  yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına  
   a) Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn.Sarper Volkan Özten'in,
       Denetim Komitesi Üyeliğine  Sn.Prof. Dr. Azmi Yalçın'ın, 
   b)  Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn.Sarper Volkan Özten'in,
        Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine Sn. Fehmi Sertdemir'in,
   c) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn.Prof. Dr. Azmi Yalçın'ın,
        Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Sn.Fehmi Sertdemir'in,
        Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Sn. Mustafa Yamaç Hasin'in seçilmelerine ,
    Aday  Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına,  bu  komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242334


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