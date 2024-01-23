***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.01.2024 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirketimizin 26.12.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev dağılımı yapılarak,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasınaa) Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn.Sarper Volkan Özten'in,Denetim Komitesi Üyeliğine Sn.Prof. Dr. Azmi Yalçın'ın,b) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn.Sarper Volkan Özten'in,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine Sn. Fehmi Sertdemir'in,c) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn.Prof. Dr. Azmi Yalçın'ın,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Sn.Fehmi Sertdemir'in,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Sn. Mustafa Yamaç Hasin'in seçilmelerine ,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242334BIST