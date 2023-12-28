***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.12.2023 08:52
***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORLS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5000819 TL Teorik Fiyat: 28 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229922
BIST
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11:267.397
En Düşük
|Değişim
|: 1,88%
|| 136,71
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:2629,4532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0728
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4532
En Düşük
29,3340
11:2632,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1522
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:261.969,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.969,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:26
|MIATK
|34,84
|295.655.776
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|110.477.616
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|259.299.077
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.418.592
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|11.662.264
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|175.869.409
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|3.384.270
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|40.854.338
|% -9,97
|
|SNPAM
|111,00
|1.453.434
|% -5,13
|
|THYAO
|226,90
|1.789.876.045
|% 2,12
|
|AKBNK
|36,20
|904.032.973
|% 0,89
|
|ISCTR
|22,82
|797.587.795
|% 2,15
|
|YKBNK
|19,27
|797.092.441
|% 0,57
|
|EREGL
|41,76
|590.564.652
|% 1,56
|
|YKBNK
|19,27
|797.092.441
|% 0,57
|
|ISCTR
|22,82
|797.587.795
|% 2,15
|
|EKGYO
|6,82
|213.984.885
|% 0,89
|
|AKBNK
|36,20
|904.032.973
|% 0,89
|
|ODAS
|8,15
|144.401.718
|% 4,22
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4451
|29,4532
|% 0,25
|
|Euro
|32,7925
|32,8219
|% 0,47
|
|Sterlin
|37,6076
|37,7962
|% 0,29
|
|Frank
|34,9588
|35,1694
|% 0,65
|
|Riyal
|7,8266
|7,8658
|% 0,18
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,32
|24,35
|% 0,66
|
|Platin
|1.000,62
|1.004,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.152,08
|1.159,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,72
|79,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.080,01
|2.080,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:26
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11:41YEOTK
Yüzde 6.65 oranında artışla 166.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 231, 797 adet işlem
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11:40DERHL
Yüzde 5.00 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 290 adet işlem
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11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 59 artarak (% 1.77 ) 8, 039
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11:39XU100
Endeks 7, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 16, 458.00 milyon TL de
-
11:38ARDYZ
Yüzde 5.45 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 673 adet işlem