***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BORLS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBorlease Otomotiv payları, 19/10/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 168.700.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBORLEASE OTOMOTIV XUTUM 19/10/2023BORLEASE OTOMOTIV XTUMY 19/10/2023BORLEASE OTOMOTIV XYLDZ 19/10/2023BORLEASE OTOMOTIV XHARZ 19/10/2023BORLEASE OTOMOTIV XKTUM 19/10/2023BORLEASE OTOMOTIV XUHIZ 19/10/2023BORLEASE OTOMOTIV XSIST 19/10/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207416BIST