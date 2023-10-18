Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

18.10.2023 12:21
***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [BORLS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Borlease Otomotiv payları, 19/10/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 168.700.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BORLEASE OTOMOTIV XUTUM 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XTUMY 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XYLDZ 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XHARZ 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XKTUM 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XUHIZ 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XSIST 19/10/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207416


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:507.916
Değişim :  -2,45% |  -198,82
Açılış :  7.965  
Önceki Kapanış :  8.115  
En Düşük
7.913 En Yüksek
8.015
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 1.476,40 701.547.231 % 10,00  
AVTUR 8,47 16.107.098 % 10,00  
BRKO 4,84 7.493.632 % 10,00  
TETMT 2.584,90 17.332.339 % 10,00  
CMBTN 1.426,40 180.481.927 % 9,99  
daha fazla
15:48 Alış Satış %  
Dolar 28,0057 28,0098 % 0,27  
Euro 29,5893 29,6017 % 0,07  
Sterlin 33,9993 34,1698 % 0,13  
Frank 31,0209 31,2078 % 0,30  
Riyal 7,4450 7,4824 % 0,20  
daha fazla
15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.948 24,80  
Altın Gr. 1.754 1.754 25,37  
Cumhuriyet 12.062 12.245 133,00  
Tam 11.842 11.926 155,00  
Yarım 5.939 5.986 78,00  
Çeyrek 2.961 2.993 39,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,37  
Gümüş Gr. 20,86 20,89 0,38  
B. Petrol 91,28 91,28 1,38  
Seans Raporu 15:48
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru