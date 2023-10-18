***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
18.10.2023 12:21
***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Borlease Otomotiv payları, 19/10/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 168.700.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BORLEASE OTOMOTIV XUTUM 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XTUMY 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XYLDZ 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XHARZ 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XKTUM 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XUHIZ 19/10/2023
BORLEASE OTOMOTIV XSIST 19/10/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207416
BIST