***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [BORLS]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi16/10/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıBorlease Otomotiv A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)51.700.000Baz Fiyat (TL)25,3İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih19/10/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi11-12-13/10/2023AçıklamalarBorlease Otomotiv A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 168.700.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli Şirket payları 19/10/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25,30 TL/pay baz fiyat, "BORLS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206951BIST