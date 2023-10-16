***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
16.10.2023 18:13
***BORLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BORLS]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
16/10/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Borlease Otomotiv A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
51.700.000
Baz Fiyat (TL)
25,3
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/10/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
11-12-13/10/2023
Açıklamalar
Borlease Otomotiv A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 168.700.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli Şirket payları 19/10/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25,30 TL/pay baz fiyat, "BORLS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206951
BIST
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18:057.935
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -178,74
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.927
En Yüksek
8.252
18:0527,8940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0592
|Açılış
|: 27,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,8940
En Düşük
27,8100
18:0529,4234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0070
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4806
En Düşük
29,3807
18:051.718,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,33
|Açılış
|: 1.718,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
|
|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
|
|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
|
|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
|
|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
|
|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8226
|27,8940
|% 0,21
|
|Euro
|29,3720
|29,4234
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,9082
|34,0782
|% 0,89
|
|Frank
|30,8015
|30,9870
|% 0,51
|
|Riyal
|7,3989
|7,4360
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-12,77
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.692
|265,00
|
|Yarım
|5.812
|5.869
|134,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.934
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
|