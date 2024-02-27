***BORLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 11:23
***BORLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORLS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252194
BIST
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14:049.247
En Düşük
|Değişim
|: -0,93%
|| -87,22
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:0431,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0522
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:0433,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0588
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:042.039,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,90
|Açılış
|: 2.039,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.482.191
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|246.697.590
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.021.431
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.188.139
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,78
|37.448.838
|% -10,00
|
|AYCES
|900,00
|509.547.632
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|PSGYO
|6,94
|1.004.784.485
|% -9,28
|
|ERSU
|35,08
|25.868.572
|% -9,07
|
|THYAO
|286,75
|7.793.189.253
|% 0,44
|
|MIATK
|80,90
|5.118.008.583
|% 4,93
|
|REEDR
|68,60
|4.599.026.184
|% 2,69
|
|EREGL
|46,42
|3.848.885.911
|% 1,84
|
|ASTOR
|128,50
|2.886.285.550
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,48
|1.072.955.355
|% -3,52
|
|PSGYO
|6,94
|1.004.784.485
|% -9,28
|
|EKGYO
|11,46
|1.445.449.708
|% -1,46
|
|ISCTR
|11,32
|1.392.617.096
|% -1,26
|
|YKBNK
|23,54
|2.176.869.616
|% 0,43
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1485
|31,1540
|% 0,17
|
|Euro
|33,8424
|33,8495
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,3793
|39,5768
|% 0,13
|
|Frank
|35,2618
|35,4742
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2856
|8,3272
|% 0,23
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|891,08
|892,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,31
|972,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,48
|81,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,58
|2.036,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:02
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-
14:18EYGYO
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 853, 619 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 9, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 73, 364.00 milyon TL de
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14:17PSGYO
Yüzde -9.28 oranında düşüşle 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 758, 327 adet işlem
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14:16SEGYO
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 263, 116 adet işlem
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13:01XU100
Endeks seansı %-1, 16 değişimle 9226 puandan