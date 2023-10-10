***BORLS* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
10.10.2023 13:52
***BORLS******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borlease Otomotiv A.Ş Fiyat Tespitine İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203789
BIST
'
16:028.411
En Düşük
|Değişim
|: 2,66%
|| 217,85
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
16:0227,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0602
|Açılış
|: 27,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
16:0229,4106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1263
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
16:021.653,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,18
|Açılış
|: 1.653,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler16:00
|YEOTK
|247,50
|398.622.714
|% 10,00
|
|BVSAN
|110,00
|520.131.549
|% 10,00
|
|POLTK
|9.020,00
|134.881.478
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|110.710.924
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.955,90
|779.590.502
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|497.851.506
|% -10,00
|
|KUVVA
|65,30
|4.206.481
|% -6,11
|
|SUMAS
|221,00
|434.541
|% -3,87
|
|SUNTK
|71,10
|51.374.425
|% -3,79
|
|YKSLN
|15,14
|73.342.282
|% -3,69
|
|ASELS
|42,90
|4.776.996.733
|% -2,23
|
|THYAO
|231,40
|4.205.967.836
|% 1,85
|
|TUPRS
|148,30
|3.251.569.655
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,22
|3.224.369.982
|% 3,78
|
|EREGL
|44,36
|3.071.748.548
|% 2,50
|
|ZOREN
|6,52
|3.047.684.758
|% 6,02
|
|KATMR
|3,21
|968.777.048
|% -0,31
|
|EKGYO
|8,33
|2.138.518.170
|% 1,71
|
|SKBNK
|7,53
|1.819.373.178
|% 8,35
|
|ODAS
|13,58
|2.921.390.681
|% 9,08
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7179
|27,7250
|% 0,20
|
|Euro
|29,3940
|29,4041
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,8628
|34,0326
|% 0,24
|
|Frank
|30,4461
|30,6295
|% 0,10
|
|Riyal
|7,3693
|7,4063
|% 0,13
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-7,67
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|11.482
|11.656
|111,00
|
|Tam
|11.246
|11.334
|2,00
|
|Yarım
|5.640
|5.684
|1,00
|
|Çeyrek
|2.812
|2.842
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|87,83
|87,83
|-0,32
|
Seans Raporu
16:00
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16:15BJKAS
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 58 artarak (% 2.14 ) 7, 295
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16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, QNBFB, CASA, BRMEN, SAYAS, TKNSA, BVSAN, BRSAN, SMART, FMIZP
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